Üye Girişi
Haberler

78 yaşındaki atlet Ali Turan 2 gümüş madalya kazandı

Güncelleme:

Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda 78 yaşındaki Ali Turan, erkekler 75-79 kategorisinde bin 500 metreyi 7 dakika 38 saniyede koşarak 2'inci oldu. Ayrıca 800 metre yarışında da 2'inci olarak 2 gümüş madalya kazandı.

Bursa'da yaşayan 78 yaşındaki atlet Ali Turan, katıldığı atletizm şampiyonasında 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan 78 yaşındaki Ali Turan, erkekler 75-79 kategorisinde bin 500 metreyi 7 dakika 38 saniyede koşarak 2'inci oldu. Şampiyonanın ikinci yarışında 800 metreyi 3 dakika 48 saniyede tamamlayan Turan, yarışı 2'inci bitirerek 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atletizm Türkiye Bursa Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu? Haliliye belediyesi hangi parti? Haliliye belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bu akşam hangi maçlar var? 6 Mart bugün hangi maçlar yayınlanacak? Hangi kanalda, şifresiz mi? Hadise'nin erkek kardeşi kim? Hadise'nin sır gibi saklanan kardeşi Murat Açıkgöz kimdir? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! 2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER? Bu yıl resmi tatil kaç gün, ne kadar tatil yapılacak? Ferdi Zeyrek kimdir? Halk Tv konuğu Ferdi Zeyrek kaç yaşında, nereli? Ferdi Zeyrek biyografisi! Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu? İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli? Eylem Tok kimdir, nereli kaç yaşında? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan olayı ne? Oğlunu neden Mısır'a kaçırdı? Bahar 5. bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET nerede çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim ve konusu ne? İstanbul'da yangın mı var? 6 Mart Çarşamba bugün İstanbul'da nerede yangın var? İstanbul'daki yangın söndürüldü mü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title