78 yaşındaki atlet Ali Turan 2 gümüş madalya kazandı
Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda 78 yaşındaki Ali Turan, erkekler 75-79 kategorisinde bin 500 metreyi 7 dakika 38 saniyede koşarak 2'inci oldu. Ayrıca 800 metre yarışında da 2'inci olarak 2 gümüş madalya kazandı.
Bursa'da yaşayan 78 yaşındaki atlet Ali Turan, katıldığı atletizm şampiyonasında 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan 78 yaşındaki Ali Turan, erkekler 75-79 kategorisinde bin 500 metreyi 7 dakika 38 saniyede koşarak 2'inci oldu. Şampiyonanın ikinci yarışında 800 metreyi 3 dakika 48 saniyede tamamlayan Turan, yarışı 2'inci bitirerek 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. - BURSA