73 Yıldır Marangozluk Yapan 84 Yaşındaki Usta: Çırak Yetiştiremiyoruz

73 Yıldır Marangozluk Yapan 84 Yaşındaki Usta: Çırak Yetiştiremiyoruz
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde, 84 yaşındaki marangoz ustası Mehmet Soner, 73 yıldır sürdürdüğü marangozluk mesleğinde deneyimlerini çocuk ve torunlarına aktarırken, meslekle ilgili çırak yetiştirme sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki marangoz ustası Mehmet Soner, çocuk yaşlarda adım attığı marangozluk mesleğini 73 yıldır sürdürüyor.

Arapgir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki marangoz ustası Mehmet Soner, küçük yaşlarda başladığı marangozluk mesleğini tam 73 yıldır sürdürüyor. İlerlemiş yaşına rağmen hala büyük bir tutkuyla çalışan Soner, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Öğretmen olması için ailesi tarafından baskı yapıldığını kaydeden Mehmet Soner marangozluk mesleğini bilerek ve isteyerek seçtiğini belirtti. Çalışmadan duramadığını aktaran Soner, ağırlıklı olarak ambalaj sandığı, keklik kafesi, arı kovanı ve çıta üretimi yaptıklarını ifade etti.

Çocuk ve torunlarına da mesleği öğrettiğini kaydeden Mehmet Soner 2 bin TL yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamadıklarını da belirterek meslekte çırak yetişmediğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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