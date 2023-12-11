Üye Girişi
Haberler

64 Yaşındaki Veysel Elmas, Taekwondo Sporuna Devam Ediyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çankırı'da yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporunu yaşına aldırış etmeden sürdürüyor. Elmas, ilerlemiş yaşına rağmen hızlı hareketleriyle gençlere taş çıkartıyor.

Çankırı'da yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporunu yaşına aldırış etmeden sürdürüyor. Elmas, ilerlemiş yaşına rağmen hızlı hareketleriyle gençlere taş çıkartıyor.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında heves olarak tanıştığı taekwondo sporunu yarım asırdır yapmaya devam ediyor. Gençken katıldığı birçok turnuvadan madalya alan Elmas, yaşına aldırış etmeden spora devam ediyor. Elmas, yaptığı hızlı ve dinç taekwondo hareketleriyle gençlere taş çıkartıyor. Branşında çeşitli başarılar elde eden Elmas, dinç ve sağlıklı kalmasını spora bağladığını söyledi.

"90 yaşında da olsanız dinç ve sağlıklı kalabiliyorsunuz, bunu spora bağlıyorum"

Çok sayıda turnuvaya katıldığını ifade eden Dinç, "Taekwondo sporuna 13 yaşında bir hevesle aşladım. Çeşitli hocalarla çalıştım, bir şeyler öğrenip kendimi geliştirdim. Birçok turnuvalara katılarak dereceler elde ettim. O dönemlerde yurt dışına çıkmadım ama yurt içinde birçok dereceler elde ettim. Kendimi bu sporla birlikte sokak savunmalarında korudum. Ayrıca, uyuşturucu madde, sigara gibi kötü alışkanlıklara karşı ruhumda bir duvar oluştuğunu gördüm. Asla sigara ve uyuşturucu madde kullanmadım. Bu sporu yapmamın da en büyük nedenlerinden birisi. Şimdiki gençler teknoloji ile birlikte çok kötü alışkanlıklara bulaşıyorlar. Ama ben bu spor sayesinde kendimi zararlı alışkanlıklardan korudum. Her gittiğim maçta, altın, gümüş veya bronz madalya alıyordum. Bu şekilde yıllarım geçerken kendimi geliştirdim. Sporun yaşı olmuyor. 90 yaşında da olsanız dinç ve sağlıklı kalabiliyorsunuz. Bunu spora bağlıyorum. Sporu çok seviyorum" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çankırı Yerel Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title