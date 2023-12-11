64 Yaşındaki Veysel Elmas, Taekwondo Sporuna Devam Ediyor

Çankırı'da yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporunu yaşına aldırış etmeden sürdürüyor. Elmas, ilerlemiş yaşına rağmen hızlı hareketleriyle gençlere taş çıkartıyor.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında heves olarak tanıştığı taekwondo sporunu yarım asırdır yapmaya devam ediyor. Gençken katıldığı birçok turnuvadan madalya alan Elmas, yaşına aldırış etmeden spora devam ediyor. Elmas, yaptığı hızlı ve dinç taekwondo hareketleriyle gençlere taş çıkartıyor. Branşında çeşitli başarılar elde eden Elmas, dinç ve sağlıklı kalmasını spora bağladığını söyledi.

"90 yaşında da olsanız dinç ve sağlıklı kalabiliyorsunuz, bunu spora bağlıyorum"

Çok sayıda turnuvaya katıldığını ifade eden Dinç, "Taekwondo sporuna 13 yaşında bir hevesle aşladım. Çeşitli hocalarla çalıştım, bir şeyler öğrenip kendimi geliştirdim. Birçok turnuvalara katılarak dereceler elde ettim. O dönemlerde yurt dışına çıkmadım ama yurt içinde birçok dereceler elde ettim. Kendimi bu sporla birlikte sokak savunmalarında korudum. Ayrıca, uyuşturucu madde, sigara gibi kötü alışkanlıklara karşı ruhumda bir duvar oluştuğunu gördüm. Asla sigara ve uyuşturucu madde kullanmadım. Bu sporu yapmamın da en büyük nedenlerinden birisi. Şimdiki gençler teknoloji ile birlikte çok kötü alışkanlıklara bulaşıyorlar. Ama ben bu spor sayesinde kendimi zararlı alışkanlıklardan korudum. Her gittiğim maçta, altın, gümüş veya bronz madalya alıyordum. Bu şekilde yıllarım geçerken kendimi geliştirdim. Sporun yaşı olmuyor. 90 yaşında da olsanız dinç ve sağlıklı kalabiliyorsunuz. Bunu spora bağlıyorum. Sporu çok seviyorum" dedi. - ÇANKIRI