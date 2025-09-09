Haberler

450 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı

450 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacak. Başvurular 12 Eylül tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştireceğini söyledi. Demir, başvuru sürecinin 12 Eylül tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağını anlatarak, tüm adaylara hayırlı uğurlu olmasını diledi

Öte yandan aşvurular, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden elektronik ortamda alınacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.