42 Yıl Sonra Gerçekleşen Düğün Hayali

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Şenol ve Nafize Yılmaz çifti, 42 yıl aradan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları düğün törenini nihayet gerçekleştirdi.

1982 yılında Koçarlı ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan dayısının kızı Nafize Yılmaz'ı (59) kaçıran Şenol Yılmaz (61), ailesinin ekonomik durumu nedeniyle resmi nikah kıyılmasına rağmen düğün yapamamıştı. O dönem kırsal bir bölgede büyüyen Şenol Yılmaz, maddi zorluklar nedeniyle düğün yapma imkanlarının olmadığını, eşini kaçırarak evlendiğini ve yıllardır içinde ukde kalan düğün hayalini 42 yıl sonra gerçekleştirdiğini anlattı.

Şenol Yılmaz, evlilik hikayesini anlatırken o dönemde Türkiye'de çok popüler olan Dallas dizisinin de kaçışlarına vesile olduğunu esprili bir dille dile getirdi. Nafize Yılmaz'ı kaçırırken yaşadıkları anları hatırlatan Yılmaz, kayınvalidesi tarafından fark edilince korkup gitmek isteyince eşinin kendisini alıp evden uzaklaştıklarını söyledi.

Kaporta ustası olarak çalışan Şenol Yılmaz ve ev hanımı Nafize Yılmaz, üç çocuk, iki gelin ve bir torun sahibi. Yılmaz çifti, ailelerinin teşvikiyle yıllardır gerçekleştiremedikleri düğünü yapmaya karar verdiler. İncirliova'nın Sınırteke Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yapılan düğüne aile üyeleri, arkadaşları ve komşuları katıldı. Yılmaz çifti düğünde dans edip zeybek oynayarak hayalini kurdukları düğünü kutladı.

"Şimdi olsa yine kaçarım"

Düğünde mutluluğunu paylaşan Nafize Yılmaz, kaçırılma sürecinde yaşadığı duyguları gülerek anlattı. "Şimdi olsa yine kaçardım" diyen Nafize Yılmaz, çocukları ve komşularının teşvikiyle düğün törenini düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz çifti, 42 yıl sonra hayalini kurdukları düğünü yapmanın verdiği mutluluğu dostlarıyla paylaştı. Gece boyunca süren müzik eşliğinde oynayıp eğlenen davetliler, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Düğüne katılan davetliler Yılmaz çiftine takı taktı. - AYDIN