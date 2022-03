4 ülke tek amaç, "su hayattır" dediler

SİVAS (İHA) - Sivas Lisesi toplamda 4 ülkenin katılım sağladığı "Su Hayattır-Water is Life" Etwinning projesi kapsamında Dünya Su Günü'nü kutladı.

Ülke çapında ve dünya genelinde su kaynaklarının verimli kullanılması her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Dünya nüfusu her geçen gün artarken tatlı su kaynakları daha fazla kirleniyor ve hızla tükeniyor. Türkiye, Romanya, Gürcistan ve Yunanistan'dan farklı liselerin katılımıyla hayata geçirilen "Su hayattır - Water is life" projesi ile suyun Türkiye'de ve dünyada doğru kullanımına dikkat çekilerek bu konuda duyarlı bireylerin topluma kazandırılması hedefleniyor. Projenin yürütülme sürecinde ortak dil olarak İngilizce kullanılması ile farklı ülke ve kültürdeki hedef kitlelerin ortak paydada buluşturulması düşünülüyor.

Amaç farkındalık oluşturmak

Sivas Lisesi ingilizce öğretmeni Sibel Doğruyol, bilinçli su tüketimine dikkat çekerek, "Su hayattır, Water is Life, Etwinning projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında çok farklı faaliyetlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de dünya su gününü kutlamaktı. Tüm dünyayla beraber okulumuzla da dünya su gününü kutluyoruz. Amacımız tüketicileri bilinçli su tüketimi yapmaları hakkında bilinçlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak. Etwinning'in projesi tüm okullarla birlikte online olarak gerçekleştiriliyor. Genellikle faaliyetlerimizi pike araçlarını kullanarak yapıyoruz. Öğrenciler iş birlikçi hareket ederek ortak ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ay ki projelerinin kapsamında farklı milliyetlerden çocuklar bir araya gelerek farklı ürünler ortaya çıkartacaklar. Mesela bir şarkı yazabilirler veya bir akrostiş çalışmaları yapabilirler, ya da suyla alakalı bir resim yapabilirler. Burada ki özellik farklı milletlerde ki çocukların bir araya gelip hem İngilizce dil bilgilerini geliştirebilirler hem de daha girişken kendilerini ifade edebilen öğrencileri hedef alıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bu problem tüm dünyayı ilgilendiriyor

Sivas Lisesi 10 sınıf öğrencisi Abdulsamet Kolcu ise açıklamasında " Projemizin asıl amacı insanları su konusunda bilinçlendirmek. Bu konuda okulumuz katkı sağladığı için çok mutluyum. Su hayattır bu herkesin bilmesi gereken bir şey. Birkaç ülkenden yabancı ortaklarla bu projeyi yürütüyoruz. Çünkü bu ne Sivas'ın ne Türkiye'nin nede bu okulun bir problemi, bu tüm dünyanın bir problemi olduğu için her okuldan bir temsilciyle bu projeyi yürütüyoruz" dedi. - SİVAS