38. Ahilik Haftası İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

Beyazıt Meydanı'nda 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen esnaf, Mehter Marşı eşliğinde yürüyerek İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, "Ahilik geleneğini yüzyıllar öncesinden bugüne kadar getiren bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Ahilik geleneği aslında toplumun sigortası" dedi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 38'inci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlikler, Beyazıt Meydanı'nda dua edilerek başladı. Ardından esnaf ve protokol üyeleri Mehter Marşı eşliğinde Beyazıt Meydanı'ndan İstanbul Valiliğine kadar yürüdü. Esnaf ve protokol üyelerinden oluşan komite, İstanbul Valiliği'ne gelerek Vali Davut Gül'ü ziyaret etti. Ziyaret sonrası İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıda Ahilik Geleneği seremonisi yapılarak Vali Davut Gül, şed (esnaf cübbesi) kuşatıldı.

"Geleneğimizde var olan ahlaki doğruların yaşatılması amaçlıyor"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Ahilik Haftasını, ahilik geleneğini yüzyıllar öncesinden bugüne kadar getiren bütün esnafımıza ben teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin diyorum. Ahilik geleneği aslında toplumun sigortası. Hangi esnafla konuştuğumuzda, Ahilik geleneğini anlatırken komşusunun hakkını kendisinden üstün tutan, çırağının hakkını, yanında çalışanın hakkını kendi hakkı gibi kabul eden ve bildiğimiz o aslında iş kanunda yazılı olan, esnafın kendi aralarındaki ticaret hukukunda yazılı olan, konuları yazısız bir şekilde yüzyıllardır kendi medeniyetimizin içerisinde ustadan kalfaya, kalfadan çırağa bugünlere kadar getiren bir gelenekten bahsediyoruz. Aslında Ahilik tam olarak yaşadığınızda, yaşattığınızda işveren ilişkilerinde mahkemeye gitmeyeceğiz. Müşteri esnaf ilişkilerinde bir memnuniyetsizlik ortaya çıkmayacak. Esnaf arasındaki ihtilaflar ortadan kalkacak ya da azalmış olacak. Aslında bizim geleneğimizde var olan o ahlaki doğruların yaşatılması amaçlıyor. Dolayısıyla da aslında Ahilik Haftası'nda bizim yaptığımız bu farkındalık çalışmaları bu anlayışı bir kez daha toplumun gündemine geliyor. Biz esnafımızın nasıl ürün satacağını, kaç liraya satacağını ve bunu satarken nelere uyması gerektiğini, kamu görevlileri eliyle denetlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Ahilik kapısı alnı ve gönlü açık olmaktır"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkan Vekili Engin Türkmen ise, "Kardeşliği, dürüstlüğü ve helal kazancı tohumlarını iken büyük pirimiz ve onun izinden yürüyen tüm ailelerin, ustaları, rahmetle, minnetle anıyoruz. Hayatta olan tüm esnaf ve sanatkarlarımızla da selamlarımı iletiyorum. Değerli ahilik dostları, ahilik yalnızca bir meslek örgütlenmesi değildir. Ahilik, kapısı alnı ve gönlü açık olmaktır. Ölçüde, tartıda adil olmaktır. Sanatını ahlakla bütünleştirmektir. Meslek hayatı boyunca bu ilkelerden ayrılmayan bilgi ve tecrübesiyle ilin ahisi seçilen Mustafa Şimşek ustamızı geleceğimizin temeli olan ilin kalfası ve ilin çırağı gençleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle ahilik geleneğimize sahip çıkan ve bu güzel programı himayelerinde gerçekleştirmemizi sağlayan İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e huzurlarınızda hassaten şükranlarımı sunuyorum. Bu kadim kültürümüzün bir devlet politikası olarak sahiplenmesini sağlayan Ahilik Haftası'nın sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanması kutlanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimi arz ediyorum. Burada İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Faik Yılmaz'ın da sizlere selam ve muhabbetlerini iletmek isterim. Kendisi bugün aramızda bulunmasa da gönlü ve dualarıyla bizlerle beraberdir. Bizler İstanbul'un her mahallesinde tezgah başında atölyelerde bu değeri yaşatmaya dürüst ticaret, toplum yararına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimizle hepinizi saygıyla selamlıyor esnaf ve sanatkarlarımızın bayramı Ahilik Haftası'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL