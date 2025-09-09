30 Yıldır Kravatlı Çaycı: Adem Yıldırım'ın Titiz Hizmeti

Samsun'da 30 yıldır çay ocağı işleten Adem Yıldırım (52), müşterilerine duyduğu saygıdan dolayı her gün kumaş pantolon, gömlek ve kravatla çay servisi yapıyor.

İlkadım ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda çay ocağı işleten Adem Yıldırım, 30 yıldır kravatsız çay dağıtmıyor. Çay dağıtırken kravatını çıkarmadığını belirten Yıldırım, kravat takmadığı zamanlarda kendisini boş ve kötü hissettiğini ifade ediyor. Bu alışkanlığıyla ilk kez gören ve daimi müşterilerin takdirini de kazanan Yıldırım, kıyafetlerinde olduğu gibi hizmetinde ve hijyeninde de oldukça titiz olduğunu belirtiyor.

"Bu işe başladığımdan beri kravat takıyorum, kravatsız duramıyorum"

Çaycılık yapmaya başladığı ilk günden itibaren kravatsız servis yapmadığını ifade eden çay ocağı işletmecisi Adem Yıldırım, "30 yıldır çay ocağı işletiyorum. Yıllardır kumaş pantolon, gömlek ve kravatla servis yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Müşteriler de benden memnun kalıyor. Bu işe başladığımdan beri kravat takıyorum, kravatsız duramıyorum. Herkes her gün kravat, gömlek giyemez. Yapım gereği yıllardır böyle hizmet veriyorum. İlk kez beni gören müşteriler, 'Yıllardır çay ocağına gidiyoruz ilk kez kravatlı çaycı görüyoruz' gibi tepkiler veriyorlar. Beni kutlayanlar çok oluyor. İşlerimiz de gayet güzel gidiyor. Samsunspor sevdalısıyım, Başkanımız Yüksel Yıldırım'a da işletmemde kahve ısmarlamak istiyorum. 250 tane kravatım var. Her gün farklı kravat takıyorum. Kravatlarımda genelde Samsunspor renklerini tercih ediyorum" dedi.

Müşteriler hem hayretle karşılıyor hem de memnun

Kravatlı çaycıyı ilk kez gören müşteriler, "Samsun'a yeni geldik, dinlenmek için oturduk ve Adem Beyi gördük. Kendisi bize kravat, gömlekle hizmet etti. Kılık, kıyafetinin yanı sıra bardakları ve çayı da çok özenliydi. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştular.

Daimi müşteriler ise yıllardır Adem Yıldırım'ın çay ocağına geldiklerini ve ilk günkü gibi her gün kravatla bu hizmeti aldıklarını dile getirdiler. - SAMSUN