30 Ağustos anısına 90 bin şehidin yattığı Allahuekber Dağı'nın zirvesine yürüdüler

- 30 Ağustos anısına 90 bin şehidin yattığı Allahuekber dağının zirvesine yürüdüler Erzurum yürüyüş grubu ve Oltu doğa severler yürüyüş ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile bu kez 90 bin şehidin yattığı Allahuekber Dağı'nın zirvesine yürüdü.

- 30 Ağustos anısına 90 bin şehidin yattığı Allahuekber dağının zirvesine yürüdüler

ERZURUM - Erzurum yürüyüş grubu ve Oltu doğa severler yürüyüş ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile bu kez 90 bin şehidin yattığı Allahuekber Dağı'nın zirvesine yürüdü.

Yaklaşık 20 kilometre yürüyen ekip dağın zirvesinde şehitler için dua edip, İstiklal Marşı'nı okudu. Erzurum yürüyüş grubu ve Oltu Doğa Severler Yürüyüş ekibi Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu anmak için Allahuekber dağına yürüdüler.

Erzurum yürüyüş grubu ve Oltu Doğa Severler Yürüyüş ekibi 30 Ağustosu anmak için Şenkaya'nın iğdeli mahallesinden başladıkları yürüyüşlerine Allahuekber dağının zirvesinde tamamladılar.

Yürüyüşe katılan gönüllüler, "Bugün Allahuekber dağına 30 Ağustos anısına bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.