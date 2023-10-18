3. Yusufeli Sempozyumu gerçekleşti

Artvin'in Yusufeli ilçesi baraj suları altına kalırken, yeniden inşa edilen ilçenin ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen bilim adamları sempozyumda bir araya geldi.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5. yüksek barajı, Yusufeli ilçe merkezi ile 7 köyü sular altında bıraktı. Yusufeli eski yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7. kez taşınan ilçenin ekonomisine ve kalkınması katkı sağlamak amaçlı sempozyum düzenlendi.

3. Yusufeli Sempozyumu, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Yusufeli Belediye iş birliğiyle 16-18 Ekim tarihler arasında gerçekleşti. Sempozyuma ülkemizin değişik üniversitelerinden çeşitli alanlarda bilim adamlarının katılım sağlayarak, Yusufeli özelinde yapmış oldukları araştırmaları Yusufeli halkıyla paylaştı.

Yakında elektrik üretmesi planlanan Yusufeli Barajı ve tarihi yerleri gezilirken, projelerin ilçeye katkı sağlanması konusunda görüşmeler yapıldı.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin burada yaptığı konuşmada, "1. sempozyumda hangi değerler üzerine oturduğumuzu tespit etmiştik. 'Yeni ilçede hayat nasıl olacak?' diye 2. Yusufeli Sempozyumu'nu yapmıştık. 3. Yusufeli Sempozyumu ise 'Bundan sonraki süreçte hayat nasıl rehabilite edilir?, ekonomik hayat ve sosyal hayat nasıl canlanır? hangi fırsatlarımız var?' onları konuştuk" ifadelerini kulandı. - ARTVİN