3 Yaşındaki Atakan, Zayn Sofuoğlu ile Buluştu
Eskişehir'de 3 yaşındaki Atakan Boyracı, motorlardan inmeyen tutkusuyla tanınıyor. Zayn Sofuoğlu'nu örnek alan Atakan, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda motorsiklet yıldızlarıyla buluştu.

Eskişehir'de 3 yaşında olmasına rağmen motorların üstünden inmeyen Atakan Boyracı, örnek aldığı olarak gördüğü Zayn Sofuoğlu ile buluştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Süpermoto Şampiyonası başladı. Bu yarışmalara ise Kenan Sofoğlu'nun çocuğu Zayn Sofoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu da katıldı. Eskişehir'de henüz 3 yaşındayken motor üstünden inmeyen 'Eskişehirli Zayn' lakaplı Atakan Boyracı ise henüz yaşının yetmemesi sebebiyle TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlarda seyirci olarak kaldı. Zayn Sofuoğlu'nu örnek aldığı belirten küçük Atakan, Zayn Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ile fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
