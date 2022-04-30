23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri 6-8 Mayıs'ta Yapılacak

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) - Türkiye'nin dört büyük güreş organizasyonundan biri olan Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri, 6-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Kumluca Karatepe Stadı'nda 23. kez düzenlenecek.

Bu yıl Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri, 24 Nisan-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenecek. 2021 yılında 22. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ağalık ihalesini kazanan Niyazi Çiftçi, ağalık bedelini Güreş Komitesi adına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na teslim etti. 3 yıl üst üste güreşlerde ağalık yaparak ebedi ağalık kemerinin sahibi olan Niyazi Çiftçi bu yılda ağalık yarışında iddiasını koruyor.

"ARTIK HEYECAN DORUKTA, GÜNLER KALDI, SAATLER KALDI"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bütün güreş severleri 6-8 Mayıs'ta Kumluca'mızdaki 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne bekliyoruz. Artık heyecan dorukta, günler kaldı, saatler kaldı. Burada üç dönemdir dualı çayırlarımızda bizi hiç yalnız bırakmayan, o ağalık destekleriyle her zaman bizim pehlivanlarımızın, güreş camiamızın ve Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin yanında olan Sayın Niyazi Çiftçi Ağa'mıza ben buradan hem teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda bize destek olacak olan tüm buradaki güreş severlerden de desteklerini devam ettirmelerini diliyoruz. Biz buradan bu heyecanı artık günler kala ben tekrar bir çağırıda bulunup 6-8 Mayıs'taki Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne herkesi bekliyoruz" dedi.

2021 Güreş Ağası Niyazi Çiftçi, "6-8 Mayıs'ta dualı çayırlarımıza tüm güreş severlerimiz davetlidir. Kumluca er meydanına tüm halkımızı bekliyorum" diye konuştu.