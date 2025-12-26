Haberler

Aydın'ın Ahisi Gülter'e Ahi Esnaf Beratı verildi

Aydın'ın Ahisi Gülter'e Ahi Esnaf Beratı verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da 2025 Yılının Ahisi seçilen oto tamircisi İsmail Gülter'e Ahi Esnaf Beratı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından düzenlenen törende verildi. Törende esnaf temsilcileri Ahilik kültürünün değerleri etrafında bir araya geldi.

Aydın'da 2025 Yılının Ahisi seçilen oto tamircisi İsmail Gülter'e Ahi Esnaf Beratı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından Ankara'da düzenlenen törende verildi. Törende AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Aydın'dan giden davetlilerde hazır bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni, Ankara Söğütözü Yerleşkesi'nde yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen esnaf temsilcileri, Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, dayanışma ve meslek ahlakı etrafında bir araya geldi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, törende Aydın'ı temsilen önemli isimlerle birlikte yer aldı. 2025 Yılının Ahisi seçilen oto tamircisi esnafı İsmail Gülter'in yanı sıra, Nazilli Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Şimşek ve Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu da programa katılım sağladı. Aydınlı esnafın Ahilik değerlerine bağlılığını her platformda göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Künkcü, bu tür organizasyonların, esnafın motivasyonunu artırdığını ve mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın

8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı