Aydın'ın Ahisi Gülter'e Ahi Esnaf Beratı verildi

Aydın'da 2025 Yılının Ahisi seçilen oto tamircisi İsmail Gülter'e Ahi Esnaf Beratı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından Ankara'da düzenlenen törende verildi. Törende AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Aydın'dan giden davetlilerde hazır bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni, Ankara Söğütözü Yerleşkesi'nde yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen esnaf temsilcileri, Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, dayanışma ve meslek ahlakı etrafında bir araya geldi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, törende Aydın'ı temsilen önemli isimlerle birlikte yer aldı. 2025 Yılının Ahisi seçilen oto tamircisi esnafı İsmail Gülter'in yanı sıra, Nazilli Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Şimşek ve Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu da programa katılım sağladı. Aydınlı esnafın Ahilik değerlerine bağlılığını her platformda göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Künkcü, bu tür organizasyonların, esnafın motivasyonunu artırdığını ve mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. - AYDIN