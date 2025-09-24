Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nda 4. grupta yer alan Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, turnuvadaki ilk maçına çıktı. Bilecik Huzurevi, ev sahibi olduğu karşılaşmada Kocaeli Gebze Huzurevi ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Bilecik ekibi, rakibini 12-7'lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Turnuvada görev alan ve ilk maçını başarıyla tamamlayan yetişkin gençlerimizi ve personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK