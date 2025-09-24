Haberler

2025 Yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Kocaeli Gebze Huzurevi ile yaptığı mücadeleyle start aldı. Bilecik ekibi, rakibini 12-7'lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 yılı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nda 4. grupta yer alan Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, turnuvadaki ilk maçına çıktı. Bilecik Huzurevi, ev sahibi olduğu karşılaşmada Kocaeli Gebze Huzurevi ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Bilecik ekibi, rakibini 12-7'lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Turnuvada görev alan ve ilk maçını başarıyla tamamlayan yetişkin gençlerimizi ve personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
