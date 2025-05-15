2025 Sigortalı Anadolu Zirvesi Kütahya'da Gerçekleştirildi

2025 Sigortalı Anadolu Zirvesi Kütahya'da Gerçekleştirildi
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Türkiye Sigorta Birliği'nin desteğiyle düzenlenen zirve, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirveye 10 üniversite ve 500'ün üzerinde katılımcı katıldı.

Türkiye Sigorta Birliği'nin desteğiyle, sektörün önemli düşünce platformlarından Sigorta Strateji tarafından düzenlenen "2025 Sigortalı Anadolu Zirvesi" Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik paydaşlığında gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Meral ile BŞEÜ, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy'un organizasyonunu üstlendiği zirvede, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muzaffer Ulusoy da komite üyesi olarak görev aldı.

Zirvede 10 farklı üniversite, 5 öğrenci kulübü ve topluluğunun yanı sıra 500'ün üzerinde katılımcı bir araya geldi. Akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleşen paneller ve kariyer oturumları; katılımcılara sigorta sektöründeki güncel gelişmeleri yakından takip etme ve kariyer planlamalarına yönelik yol gösterici bilgiler edinme fırsatı sundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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