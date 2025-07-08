2025 Kapadokya Rallisi, Hız Tutkunlarını Ağırlayacak

2025 Kapadokya Rallisi, Cumartesi günü Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Açıksaray Vadisinden start alacak. Ralli aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular tarafından gerçekleştirilecek.

Kapadokya'nın önemli destinasyonları arasında yer alan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Açıksaray Vadisi, bu kez hız tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Aralarında Türkiye'nin önde gelen şampiyon pilotlarının da bulunduğu çok sayıda sporcu, vadinin eşsiz coğrafyasında kıyasıya mücadele edecek.

Kapadokya Rallisi, hem bölge turizmine hem de spor dünyasına büyük katkı sağlıyor. Yüksek performanslı araçlar, zorlu parkurlar ve Kapadokya'nın mistik atmosferi bir araya gelerek adeta adrenalin ve tarihin iç içe geçtiği bir sahne sunacak.

Organizatörler, rallinin bu yıl hem katılım hem de izleyici ilgisi açısından rekor kırmasını bekliyor. Etkinlik boyunca bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin gelmesi beklenirken, Nevşehir ekonomisine de önemli katkı sağlanması öngörülüyor.

Kapadokya Rallisinde ödül töreni, Pazar günü Nevşehir Kayaşehir'de yapılacak. - NEVŞEHİR