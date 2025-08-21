2024 Vergi Rekortmenleri Açıklandı: Konukoğlu Ailesi İlk 100'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı.

İsmi açıklanan mükellefler arasında Gaziantep'ten listede Konukoğlu Ailesi yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı kurumsal sitesinde yayımlanan açıklamaya göre; Konukoğlu Ailesi'nden Abdulkadir, Zeki, Adil Sani, Hakan ve Fatih Konukoğlu kardeşler Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellef arasında bulunuyor.

SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir Konukoğlu 65'inci, Zeki Konukoğlu 87'nci, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu 90'ıncı, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu 91'inci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Konukoğlu ise 92'nci sıradan listeye girdi. - GAZİANTEP