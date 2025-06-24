2024'te Türkiye'den Yurt Dışına Göç Edenlerin Sayısı 424 Bini Aştı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerine göre, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı 424 bin 345 olarak kaydedildi. Ancak Türkiye'ye göç edenlerin sayısı da 314 bin 588 oldu. Batı Karadeniz illerinde göç hareketleri dikkat çekti.

Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı 2024 yılı verilerine göre 424 bin 345 kişi oldu. Karabük'e ise yurt dışından bin 235 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısında önceki yıla göre artış gözlemlendi. Göç eden 424 bin 345 kişinin 151 bin 140'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken, 273 bin 205'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, Türkiye'ye yurt dışından göç eden kişi sayısı ise 314 bin 588 oldu.

Batı Karadeniz illerinde de hareketlilik yaşandı

Uluslararası Göç istatistiklerine göre Batı Karadeniz bölgesindeki Zonguldak, Karabük ve Bartın illeri de göç hareketlerinden etkilendi.

Zonguldak'a yurt dışından 1248 kişi göç ederken, kentten 1050'si yabancı uyruklu olmak üzere 1655 kişi yurt dışına göç etti.

Karabük'e ise 131'i Türk vatandaşı, 1104'ü yabancı olmak üzere toplam 1235 kişi yurt dışından göç etti. Aynı dönemde Karabük'ten 2015'i yabancı uyruklu olmak üzere 2191 kişi ise yurt dışına göç etti.

Bartın'a yurt dışından 624 kişi gelirken, kentten 416'sı yabancı olmak üzere toplam 601 kişi yurt dışına göç etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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