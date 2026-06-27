Vatandaşlar: "200 Liralık Banknota Bir Kilo Peynir, Bir Kilo Zeytin Alamıyoruz"

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar, 200 liralık banknotun alım gücünün önemli ölçüde düştüğünü belirterek geçim sıkıntısından yakındı. Emekli vatandaşlar, 200 lira ile temel gıda ürünlerini dahi alamadıklarını ifade etti. Bir emekli yurttaş, "100 dolarla neler alıyorsun, biz en büyük paramızla bir kilo zeytin, bir kilo peynir alamıyoruz" dedi.

Kadirli'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, Türkiye'nin en yüksek değerli banknotu olan 200 liranın günlük ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini söyledi.

Bir emekli vatandaş, 200 liranın temel gıda alışverişi için yetersiz kaldığını belirterek, "200 lirayla ne alacağım? Çocuklarıma bir kilo güzel peynir alamıyorum, bir kilo zeytin alamıyorum. Çocuğa 200 lira veriyorum, 'Yetmiyor baba' diyor. Bir emekli maaşımız var, dört çocuk var. Ne yapacağız? 100 dolarla neler alıyorsun, biz en büyük paramızla bir kilo zeytin, bir kilo peynir alamıyoruz" dedi.

Yaşlılık maaşı aldığını söyleyen bir başka vatandaş ise 200 liranın değerinin kalmadığını ifade ederek, "200 liranın değeri yok. Birkaç tane ekmek alırsın, yemeğe yetişmez. Belki bir çorba içebilirsin" diye konuştu.

Bir başka yurttaş da artan yaşam maliyetlerine dikkati çekerek, "Benim için 200 liranın hiç değeri yok. 200 lirayla ne alabilirim? Bir çorba bile 250 lira olmuş. Torunlara 100 lira verdiğim zaman beğenmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Emekli bir vatandaş da yakıt ve gıda fiyatlarının yüksekliğinden yakınarak, "Geçen gün arabama 200 liralık gaz aldım, göstergede bir çizik bile oynamadı. 200 liraya yemek yiyemem. Simit ve gazoz alıyorum. Bazen değişiklik olsun diye dürümcüye geliyorum; normal dürüm yiyemediğim için öğrenci dürümü ya da yarım dürüm alıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA