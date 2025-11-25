2. Merhale Projesi, Develi'nin bereketine bereket katacak

Kayseri-Develi 2. Merhale Projesi, suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacak üretimi artıracak.

Kayseri-Develi 2. Merhale Projesi ile 60 bin 430 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. 1 milyar 800 milyon TL değeriyle proje suyun daha verimli kullanılmasını sağlayarak, üretimi artıracak. AK Parti Kayseri İl Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri'mize hayırlı olsun. Develi Ovası'nın bereketine yeni bir güç daha kazandırılıyor. Kayseri - Develi 2. Merhale Projesi ile 60 bin 430 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. 1 milyar 800 milyon TL yatırım değeriyle hayata geçirilecek bu dev çalışma; suyun daha verimli kullanılmasını sağlayarak üretimi artıracak, çiftçimizin alın terine hak ettiği değeri katacaktır. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." - KAYSERİ