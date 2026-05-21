Özel bireyler ve aileleri doğada gönüllerince eğlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda özel bireyler ve aileleri için piknik organizasyonu düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler ve aileleri doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Gençlik Haftası'nın birleştirici ruhunun hissedildiği organizasyonda sevgi, dayanışma ve eğlence bir araya geldi. Pınarbaşı Mesire Alanı'nda şenlik havasında geçen etkinlik, müzik performanslarıyla başladı. Gün boyunca düzenlenen eğlenceli parkurlar, oyunlar ve çeşitli sosyal aktivitelerle özel bireyler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda özel bireylerin mutluluğu dikkat çekerken, aileler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. 19 Mayıs coşkusunun hep birlikte paylaşıldığı etkinlikte katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı