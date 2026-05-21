Haberler

Özel bireyler ve aileleri doğada gönüllerince eğlendi

Özel bireyler ve aileleri doğada gönüllerince eğlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Aydın'da özel bireyler ve aileleri için Pınarbaşı Mesire Alanı'nda piknik organizasyonu düzenlendi. Müzik, oyun ve sosyal aktivitelerle dolu etkinlikte katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda özel bireyler ve aileleri için piknik organizasyonu düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler ve aileleri doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Gençlik Haftası'nın birleştirici ruhunun hissedildiği organizasyonda sevgi, dayanışma ve eğlence bir araya geldi. Pınarbaşı Mesire Alanı'nda şenlik havasında geçen etkinlik, müzik performanslarıyla başladı. Gün boyunca düzenlenen eğlenceli parkurlar, oyunlar ve çeşitli sosyal aktivitelerle özel bireyler doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda özel bireylerin mutluluğu dikkat çekerken, aileler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. 19 Mayıs coşkusunun hep birlikte paylaşıldığı etkinlikte katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

Kurtarmaya çalışan herkes sele kapıldı! İşte felaketin görüntüleri
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü