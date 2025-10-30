Haberler

19 Mayıs Stadyumu'nda Bakım-Onarım Çalışmaları Yüzde 50 Tamamlandı

19 Mayıs Stadyumu'nda Bakım-Onarım Çalışmaları Yüzde 50 Tamamlandı

Samsunspor'un maç oynadığı 19 Mayıs Stadyumu'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 30 milyon 951 bin TL maliyetli bakım-onarım çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Çalışmalar aralık ayına kadar sürecek.

Samsunspor'un maçlara çıktığı 19 Mayıs Stadyumu'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ağustos ayının sonunda bakım-onarım çalışmaları başlatıldı. 30 milyon 951 bin TL maliyetli projenin aralık ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Yüzde 50'si tamamlanan proje kapsamında ayrıca CTP kompozit ızgara takımı montajı, zemin tesviyesi, şap uygulamaları ve kristalize su yalıtım harcı işleri yapılacak.

Öte yandan kaba sıva, perlitli sıva ve boya kaplamaları gerçekleştirilecek. Döşemelerde 60x60 cm ebatlarında porselen karo kaplaması yapılacak, pencere ve kapılarda plastik doğrama imalatı uygulanacak. Asma tavan sisteminde elektrostatik toz boyalı delikli alüminyum plakadan 60x60 cm ölçülerinde paneller kullanılacak, akustik kumaş kaplı paneller de sisteme dahil edilecek. Metal yüzeylerde antipas ve sentetik esaslı boya ile koruma sağlanacak, eski boyalı yüzeylerde ise astar ve silikonlu dış cephe boyası ile yenileme çalışmaları ve Batı alt ve üst tribünlerde bulunan 5 bin 171 adet koltuğun derilerinin değişimi de gerçekleştirilecek. - SAMSUN

