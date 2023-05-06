15 yıl belediye başkanlığı yapan babasının hatırasını kurduğu müzede yaşatacak

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 15 yıl belediye başkanlığı yapan Nedim Bıyıklı'nın adı, oğlu Levent Bıyıklı tarafından kurulan müzede yaşayacak.

Daday ilçesinde 1984-1999 yılları arasında 15 yıl boyunca üç dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan ve hayatını kaybeden Nedim Bıyıklı'nın adı ve belediye başkanlığı dönemindeki aracı ve kullandığı eşyaları, kendisinin kurduğu Daday Çömlekçiler At Çiftliği'ndeki müzede yaşatılacak. Nedim Bıyıklı'nın oğlu Levent Bıyıklı tarafından kurulan ve "Nedim Bıyıklı Kültürevi" adı verilen müzede yöresel kıyafetler, eski eşyalar, eski makam aracı, çeşitli zanaatkarların eserleri ile çok sayıda malzeme yer alıyor. Daday ilçesine özgü yöresel kıyafetlerin de bulunduğu müzede eski Belediye Başkanı Nedim Bıyıklı'nın kullandığı eşyalar dikkat çekiyor. Ziyaretçilerini 1990'lı yıllara götüren müze, vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

"Müzemizi 18 ay boyunca çalışarak teşhir yapılacak hale getirdik"

Babasının hatırasının kendi kurduğu çiftlikteki müzede yaşatılacağını belirten Levent Bıyıklı, "Rahmetli babam Nedim Bıyıklı, Daday'da üç dönem belediye başkanlığı görevinde bulundu. Ardından turizme yöneldi ve atçılığa başladı. İlçemizde ilk turizme atçılığı kazandıran insan olarak tanıtımlara çok faydalı olmuştur. Biz de bu işletmeyi babamdan sonra devam ettiriyoruz. Babamdan kalan malzemeleri toparlayalım istedik. Aklımızda babamın hatırasını yaşatmak vardı. Eski malzemeleri bir araya getirdik. Hem eski günlerimizi unutmayalım istedik hem de çocuklarımız eskiyi görsün, eskiden nasıl bir yaşam sürdürülmüş, neler yapılmış görsün istedik. Eski malzemeleri toparlayıp bir araya getirdik. İlçemizdeki ilk müze Nedim Bıyıklı Kültürevi oldu. Kastamonu'da da böyle bir müzenin ilk olduğunu düşünüyorum. Burayı 18 ay boyunca çalışarak bu hale getirebildik. 18 ayda eksikliklerini tamamlayarak bitirebildik. İnşallah bu hafta da müzemizin açılışı olacak ve vatandaşların ziyaretine müzemizi açmış olacağız. Malzemelerin büyük bir kısmı babamdan kalmıştı. Bir kısmını da ben kendim biriktirmiştim" dedi. - KASTAMONU