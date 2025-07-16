15 Temmuz Marmaris'te çeşitli etkinliklerle anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı. 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otelden tüm Türkiye'ye seslenerek demokrasi çağrısı yaptığı Marmaris'te, bu yıl da anlamlı anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Program, sabah saatlerinde Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın startını verdiği "Demokrasi Şehitlerine Saygı Bisiklet Yarışması" ile başladı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında, FETÖ'nün hain darbe girişiminde Marmaris'te şehit olan polis memuru Nedim Cengiz Eker ile Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen Komiser Gülşah Güler'in aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu.

Akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan Milli Birlik araç kortejinin ardından yapılan yürüyüş ellerde Türk bayraklarıyla Marmaris Atatürk Meydanı'na kadar sürdü. Meydandaki törende, Muğla İl Müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Muğla milletvekilleri ve Muğla Valisi İdris Akbıyık günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin video mesajı da dev ekrandan katılımcılara izletildi.

Bayrak koşusunda dereceye giren sporcuların sahneye davet edilerek ödüllendirildiği törende, mehter takımının konseri ilgiyle izlendi. 15 Temmuz'a özel şiirlerin okunduğu gecede, sanatçı Ali Kınık sahne alarak marşlar seslendirdi.

Anma programı, saat 00.13'te Marmaris'teki tüm camilerden sela okunmasıyla devam etti. Ardından kum sanatı gösterisi ile Marmaris Su Sporları Kooperatifi tarafından hazırlanan ışıklı su sporları gösterisi izleyenlerle buluştu. Program bu gösterilerin ardından sona erdi.

Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen anma etkinliklerine şehit polis memuru Nedim Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, babası Nihat Eker, Şehit PÖH Komiser Gülşah Gülerin abisi Reşit Güler, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alicenk Düzgün, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Sahil güvenlik Güney Ege komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, il ve ilçe protokolü, AK Parti ve MHP İl Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA