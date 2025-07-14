Bugün Ankara'dan yola çıkan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Eskişehir'e ulaştı. 30 Eylül tarihine kadar toplam 90 bin kilometre yol kat edecek 8 ile uğrayacak olan 409 yolcu kapasitesine sahip trenin bu sürede toplam 100 binden fazla yolcu taşıması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 14 Temmuz'da raylarda" başlığı ile paylaştığı Yüksek Hızlı Tren, Ankara'dan saat 10.55'te yola çıkarak ilk seferine başladı. Öğle saatlerinde Eskişehir'e ulaşan 409 yolcu kapasitesine sahip 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin "Zaferin adı Türkiye" yazılı afişlerle giydirildiği görüldü. 30 Eylüle kadar raylarda olacak olan trenin, bu sürede yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edeceği öğrenilirken, toplam 100 binden fazla yolcu taşıması planlanıyor.

Eskişehir Tren Garı'ndaki 4'üncü perona yanaşan tren, havadan dron ile görüntülendi. Vatandaşların, ilgiyle incelediği tren Eskişehir'de yolcularını indirdikten sonra İstanbul'a doğru hareket etti. Tren bu süre zarfında Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, İzmit ve İstanbul illerine sefer düzenleyecek. - ESKİŞEHİR