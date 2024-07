Vatan Koşusu, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşti

15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu, yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerin katıldığı koşuda duygusal anlar yaşandı. Koşunun ardından bir konuşma yapan Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "15 Temmuz şehitlerimizi her sene rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Onlar bizim için her biri ayrı bir örnek, her biri gençlerimiz için ayrı bir rol model. Unutulan soykırım tekrarlanır diye buyuruyor. O yüzden bizler de unutturmamak için 15 Temmuz şehitlerimizi, hatıralarını yaşatmak için bu gibi benzer etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Pazar günü 14 Temmuz'da inşallah Dolmabahçe'den başlayacak bisiklet turu, yine 15 Temmuz Şehitler Makamı'na, buraya gelecek. Pazar günü de devam edecek. Pazartesi günü farklı programlar var. Bakanlık olarak düzenlediğimiz programlar var. Bütün 81 ilde aslında bu programları yaparak gençlerimize bunları unutturmamaya çalışıyoruz. Tekrar bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz" diye konuştu.

Koşuda birinci olan Abdullah Tuğ, "15 Temmuz şehitlerimizi anma koşusunda bugün birinci oldum. Mutluyum, böyle bir anlamalı yarışmada yarışmak, bayrağı temsil etmek ve şehitlerimizi anmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Anma koşuna Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda sporcu katıldı. Vatan Koşusu'nda dereceye giren yarışmacılara Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu tarafından madalyaları verildi. - İSTANBUL