14 parka, 20 semt sahası yapıldı

Nevşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle Nevşehir'deki 14 park içerisine 9 futbol, 9 basketbol ve 2 tenis semt sahası daha yapıldı. Son yapılan semt sahaları ile birlikte Nevşehir Belediyesi tarafından son 2,5 yılda yapılan semt sahalarının sayısı 33'e ulaştı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın 'Genç Dostu Belediye' sloganıyla gençlerin; enerjisini ve potansiyelini doğru değerlendirebilmeyi, Nevşehir'i bir spor kenti haline getirmeyi amaçlayan Nevşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Ücretsiz eğitim kurslarından Güzel Sanatlar Merkezine, içerisinde binlerce kitabı barındıran kütüphanesinden ücretsiz internet hizmetlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlerden kariyer buluşmalarına kadar gençlere yönelik yatırımlarını artırarak devam ettiren Nevşehir Belediyesi, gençlerin bulundukları semtte rahatlıkla spor yapabilmeleri amacıyla mahallelere yeni semt sahaları kazandırıyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın göreve gelmesi ile birlikte bu alanda adeta bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde yapımına başlanılan semt sahalarını tamamladı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, 2000 Evler Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan 14 ayrı park içerisine 9 futbol, 9 basketbol ve 2 tenis sahasının yapımını tamamlayan Nevşehir Belediyesi, burada gençlere günün diledikleri saatinde spor yapma imkanı sunuyor. Spor Toto Teşkilatı ile yapılan semt sahaları ile birlikte Nevşehir Belediyesi'nin son 2,5 yılda Nevşehir'e kazandırdığı semt sahası sayısı da 33'e ulaştı. Yapımı süren sahaların tamamlanması ile birlikte bu rakam 36 olacak. 'Belediye Başkanı Savran Semt Sahalarını Gezdi'

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ve Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte yapımı tamamlanan semt sahalarını gezen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, önümüzdeki dönemde yeni semt sahalarının yapımının müjdesini verdi.

Gittiği Göktürk Parkı'nda çocuklarla birlikte futbol oynayan Başkan Savran; "Mahalle aralarında spor sahaları daha önce Nevşehir'de hiç olmayan bir şeydi. Biz bunlardan tam 36 tane yaptık.33'ü şu anda hizmette ve 3 tanesinin yapımı devam ediyor. Buradan desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Nevşehir'in gençlerini sporla buluşturmak, mahalle aralarında sporu yaymak için başlattığımız çalışma aynı hızla sürecek. Bundan sonra ki süreçte mevcut sahalarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Şehrimizde bu işi yapmaya ne kadar uygun alan varsa hepsini futbol ve basketbol sahaları ve tenis kortlarıyla donatacağız. Başkanlığa ilk başladığım günlerde sporu, özellikle amatör sporu destekleyeceğimizi vurgulamıştım. Amatör sporlarda şu anda 400 civarı lisanslı sporcumuz var. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda 65'i altın madalya olmak üzere kısa sürede yüzlerce madalya kazandık. Nevşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi spor alanında da büyük bir atakla çalışmaya devam ediyor" dedi. - NEVŞEHİR