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Diyarbakır'da Erzurumspor bayrağı için resmi başvuru yapıldı

Diyarbakır'da Erzurumspor bayrağı için resmi başvuru yapıldı
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1283 Hareketi Derneği, Diyarbakır'daki tarihi On Gözlü Köprü'ye 1. Lig şampiyonu Erzurumspor'un bayrağının asılması için Diyarbakır Valiliği'ne resmi başvuruda bulundu. Başvuruda şehirler arası dayanışma vurgusu yapıldı.

1283 Hareketi Derneği, Diyarbakır'ın tarihi simgelerinden On Gözlü Köprü'ye 1. Lig şampiyonu Erzurumspor'un bayrağının asılması için Diyarbakır Valiliği'ne resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hukuk ekibimiz, kadim Türk şehri Diyarbakır'ın sembolü On Gözlü Köprü'ye 1. Lig şampiyonu Erzurumspor'un bayrağının asılması için Diyarbakır Valiliği'ne resmi başvuruda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca e-Devlet üzerinden yapılan başvuruya ait görsel de yayımlandı. Görselde yer alan bilgilere göre başvuru, "Tanıtıcı bayrakların kullanım izni başvurusu" kapsamında Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne iletildi.

Başvuru metninde, şehirler arasındaki dayanışma bağının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilirken, Diyarbakır'ın tarihi simgelerinden On Gözlü Köprü'ye Erzurumspor bayrağının uygun görülecek bir süreyle asılması talep edildi.

Başvurunun durumunun ise "İşleme Alındı" olarak görüldüğü bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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