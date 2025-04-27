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12 Bingölspor Şampiyonluğunu İlan Etti

12 Bingölspor Şampiyonluğunu İlan Etti
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Haberler
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12 Bingölspor, Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 3. Lig'e yükseldi. Maç sonrası taraftarlar büyük bir coşkuyla futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.

- 12 Bingölspor şampiyonluğunu ilan etti

BİNGÖL - 12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de mücadele eden 12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 12 Bingölspor ligin bitimine bir hafta kala TFF 3. Lig'e yükselirken statta büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar maç sonunda sahaya inerek şampiyonluğu futbolcularla kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BİLİCİ - Yerel
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