12 Bingölspor Şampiyonluğunu İlan Etti
12 Bingölspor, Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 3. Lig'e yükseldi. Maç sonrası taraftarlar büyük bir coşkuyla futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.
- 12 Bingölspor şampiyonluğunu ilan etti
BİNGÖL - 12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de mücadele eden 12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 12 Bingölspor ligin bitimine bir hafta kala TFF 3. Lig'e yükselirken statta büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar maç sonunda sahaya inerek şampiyonluğu futbolcularla kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BİLİCİ - Yerel