12 Bingölspor Şampiyonluğunu İlan Etti

- 12 Bingölspor şampiyonluğunu ilan etti

BİNGÖL - 12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de mücadele eden 12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 12 Bingölspor ligin bitimine bir hafta kala TFF 3. Lig'e yükselirken statta büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar maç sonunda sahaya inerek şampiyonluğu futbolcularla kutladı.