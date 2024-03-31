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111 yaşındaki Cemile nine oy kullandı

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Batman'ın Sason ilçesinde Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 111 yaşındaki Cemile nine, torunlarının yardımıyla oyunu kullandı.

Doğu'daki 32 ilde olduğu gibi Sason'da da oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte Sason Aşağı Mahallesinde ikamet eden Cumhuriyetin kuruluşunun tanıklarından 7 çocuk ve 80'in üzerinde torunu bulunan 111 yaşındaki Cemile Yıldırım'da torunlarının yardımıyla oy kullanacağı Sason Anadolu Lisesine giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Sason'da 18 bin 890 seçmen için 98 sandık kuruldu. Sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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