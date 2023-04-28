107 sözleşmeli personel yemin etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli 107 personel Türk Bayrağı üzerine yemin ederek, devlet memuru olarak göreve başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli 107 personel Türk Bayrağı üzerine yemin ederek, devlet memuru olarak göreve başladı.

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personeller için yemin töreni yapıldı. Yemin töreni öncesinde devlet memurluğuna atanan personeli tebrik eden Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Rabbim her daim bahtlarının açık olmasını, devlete çok güzel hizmetler yapabilmeyi, millet adına güzel işler çıkarabilmeyi nasip etsin. Her birinizin güzel makamlara gelmenizi temenni ediyorum" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende memur kadrosuna atanan 107 personel, masaların üzerine örtülen Türk bayraklarına ellerini koyarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun ilgili maddesine göre yemin etti. - DÜZCE