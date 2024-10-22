Üye Girişi
Haberler

10 Yaşındaki Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu Oldu

10 Yaşındaki Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Türdü Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencisi Aybige Feride Üstündağ, Sivas'ta düzenlenen Masa Tenisi Altı-Minikler En İyiler Seçme Türkiye Şampiyonası'nda minik kadınlar kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Aybige, masa tenisinde ailesinin desteğiyle başarılar kazanıyor.

Muğla Türdü Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencisi Aybige Feride Üstündağ, Sivas'ta düzenlenen Masa Tenisi Altı-Minikler En İyiler Seçme Türkiye Şampiyonası'nda minik kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Henüz 10 yaşında olan Aybige, başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyonluk sonrası duygularını paylaşan Aybige Feride Üstündağ, küçük yaşlardan itibaren masa tenisiyle ilgilendiğini belirtti. Ailesinin masa tenisi antrenörü olduğunu ifade eden Aybige, "Annem ve babam masa tenisi antrenörü. İstanbul'da, ben küçükken sürekli çalışmalar yaparlardı, ben de katılmak istedim. Bir kere başlayınca devamı geldi. Sürekli istediğim için çalışmaya devam ettim ve bu noktaya ulaştım" dedi. Okulundaki ve kulübündeki arkadaşlarıyla birlikte masa tenisi oynadığını belirten Aybige, "Masa tenisine başlamak isteyen arkadaşlarım, ailelerinin desteğiyle bu spora başlayabilirler ve devam edebilirler" diye ekledi.

Aybige, kısa süre önce İzmir'de düzenlenen U11 Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olduğunu belirtti. Ayrıca Letonya'da U13 kampına katılma hakkı kazanan başarılı sporcu, Fransa'da düzenlenen Minikler U11 Avrupa Şampiyonası'nda dördüncülük elde etti. Haftaya Kosova'da U11 ve U13 kategorilerinde yarışacağını söyleyen Aybige, "Sivas'ta Minik Bayanlar Milli Takım seçmelerinde birinci oldum. Şu ana kadar iki kez Türkiye Şampiyonu oldum" ifadelerini kullandı.

Aybige Feride Üstündağ'ın babası Mehmet Bahadır Üstündağ, ailecek masa tenisinin hayatlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Bizim ailece masa tenisine olan ilgimiz bir hobi olmanın ötesine geçti. Kızımızla birlikte ailemizin tüm fertleri şu anda milli takımda yer alıyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi. Ayrıca Mehmet Bahadır Üstündağ, aynı zamanda Türdü Yüzüncü Yıl Ortaokulu'nda antrenörlük yaptığını belirterek, "Amacımız, okulumuzda ve Muğla genelinde masa tenisinin gelişimini desteklemek ve milli takımlarımıza sporcu kazandırarak ülke sporuna hizmet etmektir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Türkiye Eğitim Sivas Yerel Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Özel'den Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest bırakılacak mı (İMRALI)? 23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.