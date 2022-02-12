Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti - Haberler
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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti

AA, Ahmet Kaplan - Güncel
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Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, milli formayla Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcuları makamında kabul etti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, milli formayla Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcuları makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Beşikci, geçen yıl Ankara'da düzenlenen Muay-Thai Türkiye Şampiyonası'nda yıldız bayanlar kategorisinde dereceye giren Yenişehir Spor Kulübü sporcularından Ecem Naz Ertaş ve Bejna Pektaş'ı ağırladı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Beşikci, 13-21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporculara başarı diledi.

Beşikci, "Yenişehir Belediyesi olarak tüm sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Beşikci, sporcuları kabul etti

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Avrupa Şampiyonası, Kick Boks, Muay Thai, Yenişehir, Spor, Güncel, Haberler

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