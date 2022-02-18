Yenişehirli sporcular Avrupa ikincisi oldu

Muay-Thai Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek Avrupa Şampiyonası'na katılan Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş Avrupa ikincisi oldu.

İstanbul'da düzenlenen Muay-Thai Avrupa Şampiyonası'na Yıldız Bayanlar 52 kiloda katılan Ecem Naz Ertaş ile 50 kiloda Bejna Pektaş göstermiş oldukları üstün performans ile Avrupa ikinciliğini kaptı.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek Avrupa Şampiyonası'na katılan ve burada üstün başarı göstererek ikinci olan Yenişehir Spor Kulübü Muay-Thai sporcuları Ecem Naz Ertaş ile Bejna Pektaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Yenişehir Belediye Spor Kulübü sporcularının başarıdan başarıya koştuklarını belirten Başkan Beşikci, "Tüm sporcularımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi göstermiş oldukları bu üstün performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızın bundan sonraki tüm müsabakalarda ön sıralarda olacağına inanıyorum" dedi. - DİYARBAKIR