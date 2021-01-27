Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Karabük'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Karabük'te

27.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:22
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Karabük'te

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Karabük'e gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Karabük'e gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, beraberinde partisinin bazı yönetim kurulu üyeleri ile ilk olarak Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi'ne geldi.

Şube Başkanı Ulvi Üngören'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, parti olarak yapacaklarını anlattı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Karabük Şube Başkanı Celal Bulut'u da ziyaret eden Yılmaz, görüş alışverişinde bulundu.

Yılmaz, daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Rusya Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Karabük'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:25:36. #1.15#
title