Yeniden Refah Partisi, "Milli Kaynaklar Paketlerimiz" kitabını Antalya'da anlattı
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Yeniden Refah Partisi, "Milli Kaynaklar Paketlerimiz" kitabını Antalya'da anlattı

Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Politika
Yeniden Refah Partisi, 'Milli Kaynaklar Paketlerimiz' kitabını Antalya'da anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Türkiye'yi kalkındıracak ve büyütecek projeler hazırladıklarını söyledi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Türkiye'yi kalkındıracak ve büyütecek projeler hazırladıklarını söyledi.

Aydal, Antalya'da partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların çözümü için projeler hazırladıklarını, projeleri "Milli Kaynaklar Paketlerimiz" adı altında kitaplaştırdıklarını aktaran Aydal, "Hazırladığımız projeleri vatandaşın anlayacağı şekilde tüm teknik ve fiziki detaylarla anlattık. Ortaya koyduğumuz projelerden hükümet de faydalanmak isterse bundan memnuniyet duyarız." dedi.

Aydal, parti olarak sürekli vatandaşın içinde olduklarını, sorunları ve çözüm yollarını anlattıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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