Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

28.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:48

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde katıldığı "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"nda babasının fikirlerini ve siyasal mücadelesini anlattı.

Kocaeli Seka Kongre Merkezi'nde Erbakan Vakfınca düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından merhum Erbakan'ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle devam etti.

Fatih Erbakan, yaptığı konuşmada, babası eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 9. yılında rahmetle andı.

Necmettin Erbakan'ın kendilerine emanet ettiği Milli Görüş sancağını canla, başla son nefeslerine kadar taşıyacaklarını belirten Erbakan, Milli Görüş'ün kıyamete kadar baki kalacağını söyledi.

Erbakan, Erbakan Hoca'yı özlemle andıklarını dile getirerek, "Hem bu akşam Kocaeli'de hem de Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce pırıl pırıl, gencecik dava erlerini görmekle en büyük bahtiyarlığı yaşıyoruz. Evet, Erbakan Hocamız aramızdan ayrıldı ama Anadolu'nun dört bir yanında yüz binlerce genç Erbakan yeniden geliyor. Bu programlar vesilesiyle Erbakan Hocamıza her geçen sene artan özlemimizi ifade ederken diğer taraftan onun açtığı yolda bütün zorluklara rağmen yürüme kararlılığında olduğumuzu haykırmış oluyoruz." diye konuştu.

Bu yıl Necmettin Erbakan'ı "Milletini seven Erbakan" sözüyle andıklarını dile getiren Fatih Erbakan, bu sözün kendileri için ne anlama geldiğini anlattı.

Erbakan, şöyle konuştu:

"Necmettin Erbakan demek hakkın hakim kılınması demektir çünkü Erbakan demek, kuvvetin değil, hakkın üstün tutulması demektir çünkü Erbakan demek, bolluk ve bereket demektir çünkü Erbakan demek, kul haklarının teminat altına alınması demektir çünkü Erbakan demek, milletin hakkını gasbeden, milleti sömüren zihniyete karşı çıkmak ve bu zihniyetle mücadele ederken gerekirse bedel ödemekten asla ve asla çekinmemek demektir çünkü Erbakan demek, ayrım gözetmeksizin 82 milyona şefkat, merhamet ve hizmet demektir.

Söylediğimiz bu sözlerin birebir karşılıkları Erbakan Hocamızın hayatında mevcuttur."

Kaynak: AA