Yeni sözleşmesini beğenmeyen Marcao, zam talebi kabul edilmeyince ayrılmak istedi
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Yeni sözleşmesini beğenmeyen Marcao, zam talebi kabul edilmeyince ayrılmak istedi

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Galatasaray, 2 yıl sözleşmesini uzattığı Marcao'da büyük bir problemle karşı karşıya. Brezilyalı futbolcu, bu sezon 900 bin euro alacak olmasına itiraz etti, ancak yönetim geri adım atmadı. Marcao'nun menajeri, Zenit'ten gelen 11 milyon euroluk teklifin kabul edilmemesi sonrası kriz çıkarttı.

Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2 yıl uzattığında herkes derin bir nefes aldı ancak konunun tam anlamıyla kapanmadığı ortaya çıktı. Menajeri, ücreti gelecek yıl için 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Brezilyalı oyuncunun bu sezon 900 bin Euro almasına itiraz etti.

"TEKLİFİ YÜKSELTİN"

Zam talebi kabul edilmemesi üzerine de Marcao için Zenit'in yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmesini istedi. Ancak bu kez de Galatasaray yönetimi itiraz etti. Yöneticiler, geçen yıl Roma'nın 13 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiğini belirterek, "Zenit, oyuncumuzu kadrosuna katmak istiyorsa teklifini artırmalı" yanıtı verdi.

Yeni sözleşme imzalamasına rağmen zam bekleyen Marcao, bu talebi kabul edilmeyince ayrılmak istedi

ZAM KOPARMAK İÇİN BASTIRIYOR

İki taraf arasında gergin bir süreç başladı. Şimdi Rusların yeni teklifi beklenirken Marcao'nun menajerinin de boş durmadığı ve 25 yaşındaki oyuncusunun ücretinin artırılması için yönetim nezdinde görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray'dan 900 bin Euro alacak olan Marcao, yapılan yeni anlaşmayla birlikte gelecek yıl 1.3, ardından da 1.4 milyon Euro ücret alacak. Menajeri bu sezonki ücretine zam koparmak için de bastırıyor. Tabii Zenit'in teklifi de elini güçlendiriyor.

[Fotomaç]

Yeni sözleşmesini beğenmeyen Marcao, zam talebi kabul edilmeyince ayrılmak istedi
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