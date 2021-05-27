Yeni şekersiz içecek tüketicilerin beğenisine sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni şekersiz içecek tüketicilerin beğenisine sunuldu

Yeni şekersiz içecek tüketicilerin beğenisine sunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Coca-Cola, yeni Zero Sugar'ı tüketicilerin beğenisine sunduğunu duyurdu.

Coca-Cola, yeni Zero Sugar'ı tüketicilerin beğenisine sunduğunu duyurdu. Yeni tadı ve yeni ambalaj tasarımı ile yeni ürünün, tercihini şekersiz ürünlerden yana kullanan tüketicilere yeni bir lezzet sunduğu vurgulandı.

Yeni Coca-Cola Zero Sugar'ın, Güney Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de satış noktalarında tüketicilere sunulmaya başlandığı açıklandı. Şekersiz bir tarife sahip olan yeni ürünün, ferahlatıcı ve lezzetli yeni tadı ile tüketicilere Coca-Cola Orijinal Tat'ına daha yakın bir tat sunduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre yenilenen ambalaj ve tasarımlarda, markanın logosunu ön plana çıkarılırken, markanın evrensel olarak tanınan kırmızı rengi tasarımda temel alınmış. Sadeleştirilen yeni tasarımla birlikte, siyah renge çevrilen markanın logosu görsel bir ikon olarak etiketin en üstüne yerleştirildi. Reklam kampanyasının ise "En iyi Coca-Cola mı?" sorusunun etrafında örüldüğü kaydedildi. - İSTANBUL

Yeni şekersiz içecek tüketicilerin beğenisine sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Gervinho Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni şekersiz içecek tüketicilerin beğenisine sunuldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:53:38. #1.16#

title