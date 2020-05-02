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Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak

Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak
02.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:16

Yapımı bir yıl önce tamamlanmasına rağmen koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi eksik kalan Yeni Ordu Stadı'nın ikmah ihalesi yapıldı.

Yapımı bir yıl önce tamamlanmasına rağmen koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi eksik kalan Yeni Ordu Stadı'nın ikmah ihalesi yapıldı.

Daha önce bir kez ertelenen ihale önceki gün yenilendi.8 firmanın katıldığı ihaleyi kazanan firma, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşme imzalayacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içerinde inşata başlayacak olan firmanın 180 iş günü içerisinde stadyumu tamamlaması gerekiyor. Bir aksilik olmadığı takdirde stadyum en geç Aralık ayında faaliyete geçecek.

Ordu Stadı'nda ikmal ihalesiyle birlikte çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, ışıklandırma, skorboard, spor lisesi sınıfı ve 40 kişilik pansiyon yapımı, elektronik aksamlarının tamamlanması, bireysel spor salonlarının bölünmesi ve iki adet yeni spor salonu yapılması gerçekleştirilecek. - ORDU

Kaynak: İHA

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