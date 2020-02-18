"Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi" başladı

18.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:04

"Diplomam var, iş ararken tecrübe soruluyor" diye yakınan genç mühendislere Adana'da önemli bir fırsat kapısı aralandı. "Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi" kapsamında genç mühendisler diplomalarını iş tecrübesiyle taçlandıracak.



Türkiye'nin en büyük örülmüş ve dokunmuş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları A.Ş. "Mühendislik Sizden, Tecrübe Bizden" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Abdi Sütcü konferans salonunda gerçekleştirilen törene; Adana İSKUR Müdürü Ahmet Karaveli, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Yalçın, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Efe Efeoğlu, Abdioğulları İnsan kaynakları departmanı çalışanları, yeni mezun 16 mühendis ve çok sayıda davetli katıldı.



Projenin açılışında gençlere hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kendi hayatından ve iş dünyasında yaşananlardan örnekler vererek gençlere nasihatlarda bulundu.



Türkiye'nin ve Türk sanayisinin ilerlemesinde genç yeteneklerin önemine vurgu yapan Sütcü, "Açıkça söylemek gerekirse iş tecrübesi biz işverenler için işe alımlarda önemli bir kriterdir. Ancak, yeni mezunların da elbette bir yerden başlaması gerektiğinin de farkındayız. Bu nedenle burada size sunulan iş tecrübesi fırsatını iyi değerlendirin, işinize dört elle sarılın" dedi.



İŞKUR Adana, ÇÜ ve ATÜ'nün katkılarıyla yeni mezun mühendislerin tecrübe edinmeleri ve mesleğe kazandırılmaları için gerçekleştirilen projede bulunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Bekir Sütcü, "Bu projeye başlayacak mühendisler açısından şunu söylemek istiyorum, Abdioğulları olarak 24 yılı sanayide olmak üzere toplam 55 yıllık bir ticari geçmişimiz var. Benim yaşım 55 ve kendimi bildim bileli çalışıyorum ve üretiyorum. Abdioğulları Ailesi olarak çalışmayı memleketimize bir borç olarak görüyoruz. Sizlerin de böyle görmesini, başarı odaklı olmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Üniversite mezunlarının iş ararken ne gibi sıkıntılar yaşadığını iyi bildiğinden bahseden Sütcü, gençlere sabırlı olmalarını, yılmadan, pes etmeden çalışmalarını tavsiye etti.



Gençlere diplomalarını tecrübe ile taçlandırmalarını öneren Başkan Sütcü, "Teknoloji odaklı ve stajını okurken yapmış, az da olsa tecrübe edinmiş, Yani bileğine altın bileziğini takmış gençler yetiştirmeliyiz. Biz sanayiciler olarak öğrencilerin sahada önünü açmalıyız. Bu gençler Türkiyemizin geleceği. Geleceğimize katkı sağlamalı, gençlerimize bilgi ve tecrübe yatırımı yapmalıyız. Abdioğulları ailesi olarak bu konuda vicdanımız rahat, bu projenin içinde yer alıp, diğer sanayici arkadaşlarımıza örnek olmayı umut ediyorum" şeklinde konuştu.



Adana İŞKUR Müdürü Ahmet Karaveli ise, "Temennimiz bu projeyi başarılı bir model olarak büyüyerek devam etmedir. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Bekir Sütcü başkanıma, üniversitelerimizin değerli hocalarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Kariyer basamaklarında ilk adımı "Abdioğulları Şirketinde" atan yeni mühendisler ise kendilerine bu imkanı sağlayan kurumlara teşekkür ettiler.



Konuşmaların ardından genç mühendisler; her çalışan insan için unutulmaz olan ilk iş gününe heyecanla başladılar. - ADANA

Kaynak: İHA