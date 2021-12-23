Yeni mevduat sisteminin doları alt etmesi sonrasında Google kuru gizlemeye başladı - Haberler Ekonomi
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Yeni mevduat sisteminin doları alt etmesi sonrasında Google kuru gizlemeye başladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Popüler arama motoru Google, "dolar" araması yapıldığında sayfanın üst tarafında görünen anlık dolar kuru modülünü bugün itibarıyla gizledi. Günlerdir rekor üstüne rekor kıran doların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemiyle 12 liranın da altına düşmesi sonrasında yaşanan gelişme kafaları karıştırdı.

Google'da "Dolar" kelimesi aratıldığında sayfanın üstünde çıkan anlık dolar kuru bilgisini gösteren modül bugün itibarıyla kaldırıldı.

Uzmanlar bu durumun bir hatadan kaynaklanabileceğini ifade ederken, arama dili farklı bir dile çevrildiğinde ise dolar modülünün gösterilmeye devam edildiği görülüyor. Sadece Türklere yönelik düzenleme yapıldığı iddiası ise dikkat çekiyor.

Yeni mevduat sisteminin doları alt etmesi sonrasında Google kuru gizlemeye başladıDöviz çakılmadan önce Google'da "dolar" araması yapıldığında sayfanın üstünde kur bilgisi gösteriliyordu.

Kullanıcılar dolar bilgisine ise "dolar kuru", "dolar kaç tl", "dolar tl" gibi farklı aramalarla ulaşabiliyor. Sadece "dolar" araması yapıldığında Google, dolar kurunu gizliyor ancak Euro için aynı durum söz konusu değil. "Euro" şeklinde arama yaparak Euro kurunun kaç olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Yeni mevduat sisteminin doları alt etmesi sonrasında Google kuru gizlemeye başladıBugün arama yapanlar kur bilgisi modülüne ulaşamadı.

"Dolar" araması yapıldığında sayfanın üst tarafında çıkan kur modülünün kaldırılmasının "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin duyurulmasıyla doların çakılması sonrasında gelmesi ise kafaları karıştırdı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni ekonomi sistemini duyurmuş ve günlerdir 18'nin üzerine çıkarak rekor üstüne rekor kıran dolar/TL, 12 seviyesinin de altına gerilemişti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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