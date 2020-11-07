Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıktı

Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan eski maliye bakanı Naci Ağbal'ın uyguladığı politika ve dönemin dolar kuru merak konusu oldu. Naci Ağbal 2015'te maliye bakanı olduğunda dolar 3,05 seviyesindeydi. Ağbal'ın görevi bıraktığı tarihte ise dolar kuru en yüksek 6,87 seviyesine çıktı.

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirildi. Uysal'ın görev yaptığı 16 aylık süreçte dolarda ciddi bir sıçrama oldu ve göreve geldiğinde 5,72 seviyesinde olan dolar 8.51 seviyesine çıktı. Şimdi gözler Uysal'ın yerine getirilen Ağbal'ın maliye bakanlığı yaptığı döneme ilişkin durumda.

MÜSTEŞARLIKTAN SONRA BAKANLIK GÖREVİNE GETİRİLDİ

2009 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Ağbal, müsteşarlık görevine getirildiğinde dolar kuru 1.63 seviyesindeydi. 2015 yılına kadar müsteşarlık görevini yürüten Ağbal, daha sonra maliye bakanı oldu.

DOLAR EN DÜŞÜK 3,73 EN YÜKSEK 6,87 SEVİYESİNDE OLDU

Ağbal, maliye bakanı olduğu 2015 yılında doların en yüksek seviyesi 3,05'ti. 2018 yılına kadar maliye bakanı olarak görev yapan Ağbal görevi bıraktığında doların en düşük seviyesi 3,73, en yüksek seviyesi ise 6,87 oldu.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde doğdu. Türk bürokrat, siyasetçi, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girmiştir. Bu görevinden önce 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir.

Naci Ağbal, İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.