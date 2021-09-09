SPOR Yeni Malatyasporlu Chouiar: Beşiktaş maçında galip gelmek istiyoruz

Yeni Malatyasporlu Chouiar: Beşiktaş maçında galip gelmek istiyoruzVIDEO YOKTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Fransa'nın Dijon takımından transfer ettiği Mounir Chouiar, bu hafta Beşiktaş karşısında şans verilmesi durumunda en iyi şekilde mücadele etmeye...

Yeni Malatyasporlu Chouiar: Beşiktaş maçında galip gelmek istiyoruz

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Fransa'nın Dijon takımından transfer ettiği Mounir Chouiar, bu hafta Beşiktaş karşısında şans verilmesi durumunda en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağını, takım olarak deplasmandan galip gelmek istediklerini de söyledi.

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar hızla devam ediyor. Yeni transfer Chouiar da ilk idmanına çıkarken, sarı- siyahlıların Beşiktaş maçında hedefi puanla dönmek.

Süper Lig'de milli aranın ardından 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da çalışmalar teknik direktör İrfan Buz yönetiminde devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde günde çift idman ile gerçekleşen hazırlıklarda futbolcular yoğun bir tempo ile Beşiktaş maçına hazırlanıyor.

MOUNİR CHOUİAR: BURADA ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM

Son olarak Fransa'nın Dijon takımından transfer edilen Mounir Chouiar ise takımla birlikte ilk idmanına çıkarken, Malatya'da oynayacak olmaktan dolayı memnun olduğunu, Malatya'da kendisine gösterilen ilgiden dolayı da çok mutlu olduğunu kaydederek, "Türkiye'de birkaç takımı biliyorum. Bunlar arasında Yeni Malatyaspor da var. Burada elimden geleni yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

'EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Bu hafta Beşiktaş maçına karşı da şans verilmesi durumunda en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağını dile getiren Chouiar, takım olarak deplasmandan galip gelmek istediklerini söyledi.

WALLACE: FORMAYI HAK EDENLER OLACAK

Yeni Malatyaspor'un başarılı Brezilyalı stoperi 26 yaşındaki Wallace ise geçen sezon takımda gösterdiği performansından memnun olduğunu ve bu yıl da elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirtti.

Wallace ayrıca, bu yıl takımın da kalitesinin arttığını, daha farklı bir Malatyaspor'un sahada olacağını ve ilk 11'de ise daha çok çalışan, formayı hak edenlerin olacağını dile getirdi.

'ZOR BİR MAÇ OLABİLİR AMA BİZ DE ONA GÖRE ÇALIŞIYORUZ'

Wallace, Süper Lig'de tüm maçların zorlu olduğunu ancak büyük takımlara karşı oynanan maçların daha zor olduğunu belirterek, "Bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş'a karşı oynamak daha zor ama hazırlık için baya zamanımız oldu ve buna göre de ciddi şekilde hazırlandık. Orada Beşiktaş'a karşı nasıl ataklar geliştireceğimize ve onların ataklarını nasıl keseceğimize yönelik de kendimizi geliştirdik. Zor bir maç olabilir ama bizde ona göre çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı