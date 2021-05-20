Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi, 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi, 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake oldu.

Sarı-siyahlı takımda bu sezon lig müsabakalarında 31 farklı futbolcu forma giydi.

Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake aldı.

31 yaşındaki Chebake, bu sezon oynanan 40 maçın 35'inde forma giydi. Deneyimli futbolcu, toplamda 2 bin 956 dakika sahada kaldı.

Chebake'yi 34 maçta 2 bin 893 dakika sahada kalan Adem Büyük ile 33 karşılaşmada 2 bin 843 dakika süre bulan Karim Hafez takip etti.

En golcüsü Adem Büyük

Helenex Yeni Malatyaspor'un bu sezon en golcü ismi Adem Büyük oldu.

Oynadığı 34 maçın tamamına ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı.

Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor formasıyla 17 kez fileleri havalandırdı.

Adem Büyük, penaltı atışlarından da en fazla skor üreten isim oldu. Beyaz noktadan 9 gol bulan Adem Büyük, bir penaltıyı gole çeviremedi.

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu, ayrıca Süper Lig'de Türk oyuncular arasında en golcü isim oldu.

Adem Büyük'ü 5'er gol kaydeden Benjamin Tetteh ve Kubilay Kanatsızkuş izledi. Malatya ekibinde Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Zeki Yavru, Umut Bulut, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç, Stephen Mallan ve ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e giden Youssuf Ndayishimiye 2'şer, Semih Kaya, Ahmet Ildız ve Jetmir Topalli ise 1'er gollük katkı verdi.

"En hırçın" Karim Hafez ve Teenage Hadebe

Helenex Yeni Malatyaspor'un "en hırçın" futbolcuları Karim Hafez ve Teenage Hadebe oldu.

Sarı-siyahlı ekipte bu sezon forma giyen 31 futbolcu, 4 kırmızı, 77 sarı kart gördü. Bu futbolculardan Karim Hafez ve Teenage Hadebe 1'er kez kırmızı, 7'şer kez de sarı kartla cezalandırılarak takımdaki "en hırçın" isimler olarak dikkati çekti.

Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart gören diğer isimler oldu.

Hakkı Çelikel: "Tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, bu sezon da sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ancak ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Kümede kaldıkları için mutlu olduklarını belirten Çelikel, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduklarını dile getiren Çelikel, "Müsabakalarda tüm futbolcularımız elinden gelenin en iyisini sahaya yansıttı. Sahaya çıkan tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti. Orta sahada 3 iyi futbolcumuz olsaydı ligi ilk 3'te veya ilk 5'te bitirebilirdik. Tüm futbolcuları kutluyorum. Bu süreçte kolay değildi." diye konuştu.

Çelikel, başarının sadece futbol anlamında değil mali yönden de olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Performans

Helenex Yeni Malatyaspor'da bu sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular ve performansları şöyle: