Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake
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Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake

Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi, 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi, 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake oldu.

Sarı-siyahlı takımda bu sezon lig müsabakalarında 31 farklı futbolcu forma giydi.

Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake aldı.

31 yaşındaki Chebake, bu sezon oynanan 40 maçın 35'inde forma giydi. Deneyimli futbolcu, toplamda 2 bin 956 dakika sahada kaldı.

Chebake'yi 34 maçta 2 bin 893 dakika sahada kalan Adem Büyük ile 33 karşılaşmada 2 bin 843 dakika süre bulan Karim Hafez takip etti.

En golcüsü Adem Büyük

Helenex Yeni Malatyaspor'un bu sezon en golcü ismi Adem Büyük oldu.

Oynadığı 34 maçın tamamına ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı.

Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor formasıyla 17 kez fileleri havalandırdı.

Adem Büyük, penaltı atışlarından da en fazla skor üreten isim oldu. Beyaz noktadan 9 gol bulan Adem Büyük, bir penaltıyı gole çeviremedi.

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu, ayrıca Süper Lig'de Türk oyuncular arasında en golcü isim oldu.

Adem Büyük'ü 5'er gol kaydeden Benjamin Tetteh ve Kubilay Kanatsızkuş izledi. Malatya ekibinde Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Zeki Yavru, Umut Bulut, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç, Stephen Mallan ve ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e giden Youssuf Ndayishimiye 2'şer, Semih Kaya, Ahmet Ildız ve Jetmir Topalli ise 1'er gollük katkı verdi.

"En hırçın" Karim Hafez ve Teenage Hadebe

Helenex Yeni Malatyaspor'un "en hırçın" futbolcuları Karim Hafez ve Teenage Hadebe oldu.

Sarı-siyahlı ekipte bu sezon forma giyen 31 futbolcu, 4 kırmızı, 77 sarı kart gördü. Bu futbolculardan Karim Hafez ve Teenage Hadebe 1'er kez kırmızı, 7'şer kez de sarı kartla cezalandırılarak takımdaki "en hırçın" isimler olarak dikkati çekti.

Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart gören diğer isimler oldu.

Hakkı Çelikel: "Tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, bu sezon da sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ancak ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Kümede kaldıkları için mutlu olduklarını belirten Çelikel, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduklarını dile getiren Çelikel, "Müsabakalarda tüm futbolcularımız elinden gelenin en iyisini sahaya yansıttı. Sahaya çıkan tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti. Orta sahada 3 iyi futbolcumuz olsaydı ligi ilk 3'te veya ilk 5'te bitirebilirdik. Tüm futbolcuları kutluyorum. Bu süreçte kolay değildi." diye konuştu.

Çelikel, başarının sadece futbol anlamında değil mali yönden de olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Performans

Helenex Yeni Malatyaspor'da bu sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç sayısıToplam dakikaSarı kartKırmızı kartGol
Issam Chebake 352956700
Adem Büyük 34289310017
Karim Hafez332843710
Semih Kaya 322639211
Benjamin Tetteh 322522705
Afriyie Acquah 332467902
Wallace Fortuna Dos Santos 282450300
Teenage Hadebe 302367712
Ertaç Özbir 242160100
Zeki Yavru 322008302
Umut Bulut 311763202
Ahmed Ildız 351740301
Kubilay Kanatsızkuş 291664115
Moryke Fofana 311657202
Youssuf Ndayishimiye 191470002
Abdulsamed Damlu 131170100
Mustafa Eskihellaç 251089202
Stephen Patrick Mallan 17771002
Christian Alberto Cueva Bravo 8555000
Bülent Cevahir 10411000
Olcay Şahan 12367200
Jody Lukoki 10331300
Murat Akça 4280000
Guido Gabriel Herrera 3270000
Fernando Ruben Zuqui11197200
Jetmir Topalli 13166301
Erkan Kaş 3157000
Berk Yıldız 253000
Aly Malle 731000
Eric Ndizeye 225000
Doğukan Emeksiz 11000

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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