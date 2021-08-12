Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına odaklandı
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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına odaklandı

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına odaklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük, ligin ilk haftasında konuk edecekleri Trabzonspor karşısında taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük, ligin ilk haftasında konuk edecekleri Trabzonspor karşısında taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kaptan Adem Büyük, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve ilk lig maçının Trabzonspor ile oynayacaklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezon başı kampları zordur, bizimki çok yoğun tempoda ve ağır geçti. Sakatlanan arkadaşlarımız oldu. Yetişmeyen transferlerimiz vardı. Gelen genç arkadaşlarımız var, özverili şekilde çalıştık. Lige iyi bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Ufak bir sakatlığım vardı, hoca risk istemediği için bazı karşılaşmalarda oynamadım. Şu an iyiyim, Trabzon karşılaşmasına kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum. Antrenmanlara devam ediyorum, sıkıntı yok."

Takımın başarısına öncelik verdiklerini, geçen sezon 17 gol attığını dile getiren Büyük, "Geçen sezon takımın durumu parlak değildi, iyi oynadığımız maçları kazanabilseydik, belki farklı olabilirdi. Her futbolcu gol atmak ister ama takımın başarısı önemli. O sıkıntıları bir daha yaşamayalım. Herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Büyük, takımda 4. senesi olduğunu ve her seferinde farklı oyuncu grubuyla çalıştığını hatırlatarak, "Topluluk içerisinde herkesle anlaşmak zordur, ufak tefek problemler her takım olabiliyor. İyi bir futbolcu gurubuyla çalışıyoruz." diye konuştu.

Uzun bir aranın ardından karşılaşmalarda taraftarla buluşacaklarına işaret eden Büyük, şöyle devam etti:

"İmkanı olan taraftar gelsin. Sağlık için aşı şartı getirildi. Bence güzel bir uygulama. Taraftarımızı özledik, özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlar, onlarsız zor oluyordu. Taraftarımızın gücünü arkamızda hissetmek bizim için iyi olacak. Trabzonspor karşısında taraftarımızın desteğiyle iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz."

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına odaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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