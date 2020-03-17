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Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

17.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:36
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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