Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
17.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:36
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA