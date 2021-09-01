Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı
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Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Selen ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Selen'e teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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