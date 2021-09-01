Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Selen ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Selen'e teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş