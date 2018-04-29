Yeni Malatyaspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor 0-0 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Akhisar Belediyespor kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda gol sesi çıkmazken, her iki takım puanları bölüştü.

YENİ MALATYASPOR HAFTAYA GÖZTEPE'YE KONUK OLACAK

Yeni Malatyaspor Süper Ligin 32. haftasında deplasmanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren diğer ekip Göztepe'nin konuğu olacak.

Akhisar Belediyespor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.