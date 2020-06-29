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Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
29.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:01

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA

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